Wsparcie, jakiego Pjongjang udziela Moskwie, przełożyło się m.in. na kilkanaście tys. żołnierzy z Korei Północnej, którzy zostali skierowani do obwodu kurskiego, gdzie pomagają Rosjanom w starciach z Ukraińcami. Nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują, że armia Kim Dzong Una stosuje różnego rodzaju taktyki , ale jednocześnie nie tak źle wyposażona jak początkowo sugerowano.

Wyposażenie północnokoreańskiego żołnierza obejmowało karabinek Vepr-12 oraz karabin automatyczny AK-12, czyli sprzęt produkcji rosyjskiej. Vepr-12 miał służyć najpewniej jako broń do walki z dronami. Już wcześniej pojawiały się relacje z frontu pokazujące, że tego typu karabinki są używane przez Rosjan i Koreańczyków do prób przeciwdziałania ukraińskim bezzałogowcom. Vepr-12 waży ok. 4 kg, najczęściej oferując użytkownikowi magazynki pudełkowe o pojemności 5, 6 lub 10 nabojów.