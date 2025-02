Podali konkretne liczby. Sojusznikowi Rosji puściły hamulce

Jak podaje agencja informacyjna Yonhap, która powołuje się na południowokoreańskie ministerstwo obrony, wsparcie z Pjongjangu dla Moskwy objęło do tej pory "ok. 11 tys. żołnierzy, pociski rakietowe, ponad 200 sztuk artylerii dalekiego zasięgu i bardzo duże ilości amunicji". W raporcie, jaki w ostatnich dniach miał trafić do południowokoreańskiego resortu obrony ostrzeżono, że Korea Północna może "nadal dostarczać Rosji swoją broń, amunicję i inne wsparcie wojskowe".