Wszystko się potwierdza. Korea Północna rozwija AWACS

Korea Północna aktualnie nie posiada samolotów typu AWACS (ang. Airborne Early Warning And Control), czyli maszyn wczesnego ostrzegania i kontroli. W efekcie nie jest w stanie prowadzić rozpoznania, które jest znacznie dokładniejsze niż tylko bazowanie na radarach naziemnych.

Zaskakujący nie jest fakt wykorzystania tutaj samolotu transportowego Ił-76. Korea Północna ma trzy tego typu maszyny, które zostały wyprodukowane w Rosji. W ostatnim czasie stosunki na linii Pjongjang-Moskwa mocno się zacieśniły. Mimo to analitycy nie mają pewności, że to właśnie rosyjscy specjaliści pomagają w pracach. Niektórzy sugerują, że mogą robić to również Chińczycy.