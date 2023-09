Korea ma duże szanse. Potencjalny czarny koń programu "Orka"

Na 31. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który miał miejsce w dniach 5-8 września w Kielcach, południowokoreański koncern zbrojeniowy Hanwha udowodnił, że ma zamiar ostro walczyć o kolejne duże zamówienia z Polski. Koreańska firma zapewnia już polskiemu wojsku armatohaubice K9 i wyrzutnie rakietowe Chunmoo , a podczas samych targów udało się jej zdobyć umowę na świadczenie usług konserwacji sprzętu wojskowego. Koreańczycy chcą wynegocjować też dostawę do naszego kraju kolejnej partii armatohaubic. Tak się też składa, że mają stocznie produkujące okręty podwodne... a my chcemy okręty podwodne.

Odkąd musieliśmy wycofać z eksploatacji przestarzałe norweskie okręty podwodne typu Kobben, Polska Marynarka dysponuje jedynie jedną jednostką zdolną do pełnego zanurzenia i jest to ORP "Orzeł". Mimo dumnej nazwy nasz jedyny okręt podwodny także jest już mocno leciwy i awaryjny. Pojawiają się nawet głosy, że w przypadku ewentualnego konfliktu byłby on o wiele bardziej niebezpieczny dla własnej załogi niż dla jakiejkolwiek jednostki przeciwnika. Stąd też program "Orka", którego celem jest utrzymanie (choć w praktyce wskrzeszenie) w Polsce Dywizjonu Okrętów Podwodnych 3. Flotylli Okrętów.