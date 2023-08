Pierwsze polskie wyrzutnie Chunmoo. Ujrzały światło dzienne

Prezentacja miała miejsce w zakładzie produkcyjnym spółki Hanwha Aerospace w południowym centrum obronnym, w mieście Changwon. Polskę reprezentował m.in. płk Aleksander Martyszunis, Attaché Obrony w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Korei. Teraz rozpoczęto przygotowania do wysłania wyrzutni do Polski (pierwsza wyrzutnia z modułem pocisków rakietowych ziemia-ziemia Chunmoo 239 mm Missile o zasięgu 80 km została wysłana 20 czerwca br., a oczekiwany czas dostawy to początek sierpnia).

Po dzisiejszej prezentacji polskiego modułu wyrzutni Chunmoo zostanie on zintegrowany z pojazdem Jelcz w Polsce i będzie użytkowany w Polsce pod nazwą Homar-K. Myślę, że to bardzo znaczące, że zaczyna się prawdziwa współpraca między Republiką Korei a Polską.

Głęboko doceniamy dzielenie się przez Hanwha Aerospace z nami zaawansowanymi technologiami i wierzymy, że partnerstwo Hanwha Aerospace z polskimi firmami przyniesie obopólne korzyści. Chciałbym zauważyć, że wasze produkty, w tym najnowocześniejsze wyrzutnie Chunmoo przyczynią się do zapewnienia nowych zdolności bojowych polskiej armii, a myślę w mojej opinii, że jest to bardzo ważne dla obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie.

Pierwsze trzy podwozia bazowe, przeznaczone do integracji z Chunmoo, trafiły do Korei 17 maja br. Pierwsza kompletna wyrzutnia została ujawniona już 7 czerwca br., ostatniego dnia wizyty ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Korei Południowej.

Ten drugi nosi oznaczenie Ure-II (KTSSM Block-II). Jest to rozwinięciem jednostopniowego, zasilanego paliwem stałym pocisku Ure krótkiego zasięgu (do 180 km), opracowanego na zlecenie Agencji Rozwoju Obronności ADD (Agency for Defense Development) i jest wystrzeliwany z wyrzutni stacjonarnej. W przypadku Ure-II zwiększono zasięg do 290 km, a 6 kwietnia br. zaprezentowano oryginalną południowokoreańską wyrzutnię Doosan DST K239L po raz pierwszy zintegrowaną z nowymi pociskami.