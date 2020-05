Kolonizacja Marsa. Modyfikowanie ludzkiego DNA może okazać się konieczne

Po powrocie na Ziemię najpewniej, udałoby się im wrócić do zdrowia, jednak dla przyszłych kolonizatorów Czerwonej Plnaety sprawa może być o wiele trudniejsza. Eksperci twierdzą, że jeśli chcemy pozostać bezpieczni i zdrowi, żyjąc na stałe na Marsie lub w innym miejscu poza naszą rodzimą planet , to konieczne mogą okazać się modyfikacje genetyczne.

Inżynieria genetyczna i inne zaawansowane technologie "mogą być potrzebne, jeśli ludzie chcą żyć, pracować i prosperować, założyć rodzinę i pozostać na Marsie", przyznała Kennda Lynch, astrobiolog i geomikrobiolog z Lunar and Planetary Institute w Houston w trakcie podczas seminarium internetowego prowadzonego przez New York Academy of Sciences (12 maja).