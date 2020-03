Elon Musk obawia się, że umrze nim dotrze na Marsa. "Musimy zwiększyć tempo"

Elon Musk, dyrektor generalny i założyciel SpaceX, od dawna marzył o lądowaniu na Marsie, stąd też tak mone kierunkowanie działań jego firmy na kolonizację Czerwonej Planety. Jednak miliarder przyznaje, że tempo prac nie jest zadowalające i obawia się, że nie uda mu się spełnić marzenia.

- Jeśli zajęło nam 18 lat, aby przygotować się do umieszczenia pierwszych ludzi na orbicie, to musimy poprawić tempo innowacji. Inaczej umrę zanim będę miał możliwość dotrzeć na Marsa. Wszyscy umrzemy nim to nastąpi - przyznał podczas dyskusji. Powolny postęp wydaje się mieć negatywny wpływ na Muska, który wcześniej powiedział, że istnieje 70 proc. szans, że osobiście poleci na Czerwoną Planetę.

Elon Musk o kolonizacji Marsa

- Aby stworzyć coś samowystarczalnego, niczego nie można przegapić. Musisz mieć wszystkie składniki - stwierdził Elon Musk, po czym porównał podróż na Marsa do długiej podróży morskiej - To byłoby jak powiedzenie: No cóż ... mieliśmy wszystko oprócz witaminy C. OK, świetnie. Teraz dostaniesz szkorbutu i umrzesz - i tak przy okazji, boleśnie. To będzie do bani. Umrzesz powoli i boleśnie z powodu braku witaminy C. Musimy więc upewnić się, że mamy tam witaminę C na Marsie.