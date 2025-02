Kolejny kontrakt na karabinki Grot. Nie trafią do Wojska Polskiego

Kolejne zamówienie od Straży Granicznej to dla nas dowód zaufania oraz potwierdzenie najwyższej jakości naszych produktów. MSBS GROT to broń, która spełnia rygorystyczne wymagania funkcjonariuszy Straży Granicznej i doskonale sprawdza się w codziennej służbie. Szczególnie teraz, gdy wschodnia granica naszego kraju wymaga wzmożonej ochrony, jesteśmy dumni, że nasze karabinki wspierają polskich pograniczników w zapewnianiu bezpieczeństwa.

Ponadto użytkownik w razie konieczności może łatwo wymienić lufę bądź skorzystać z dwupołożeniowego regulatora gazowego, co jest praktyczne przy strzelaniu z tłumikiem dźwięku, stosowaniu słabszej amunicji czy w warunkach większego zabrudzenia. Warto zaznaczyć, że w przypadku wersji A2 regulator gazowy jest zakryty i bez zdjęcia łoża nie da się go przypadkowo przestawić do pozycji demontażu, co miało miejsce w wersji A1 bez dodanej prostej blokady.