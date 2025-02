Ważny samolot wystartował z Rzeszowa. Na pokładzie Zełenski

Niedługo po godzinie 11 z lotniska Rzeszów-Jasionka wystartował rządowy samolot Airbus A319 należący do Ukrainy. Na jego pokładzie przebywa Wołodymyr Zełenski, który ma spotkać się w USA z Donaldem Trumpem.

Z rzeszowskiego lotniska w czwartkowe przedpołudnie wystartował ukraiński Airbus A319 z rejestracją UR-ABA i nadający kod wywoławczy UKN1109. Jak podają kolejni obserwatorzy na platformie X, na pokładzie samolotu znalazł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wołodymyr Zełenski w drodze do USA

Airbus wystartował z lotniska Rzeszów-Jesionka i zmierza do Waszyngtonu w USA. Po drodze planowany jest postój w Irlandii, gdzie Zełenski ma spotkać się z Micheálem Martinem, premierem Irlandii. Potwierdzają to m.in. portal szkockiego dziennika "The National" oraz ukraińska agencja informacyjna RBC-Ukraina.

Airbus A319. Co to za samolot?

Wyjaśnijmy, że Airbus A319 to samolot pasażerski, którego produkcja trwa od 1995 r. Za jego napęd odpowiadają dwie jednostki generujące ciąg na poziomie maksymalnie 240 kN. Gabaryty A319 sięgają ponad 34 m rozpiętości skrzydeł, natomiast jego długość to niemal 34 m.

Wspomniany A319 w cywilnej wersji mieści na pokładzie 160 osób. Jego prędkość maksymalna sięga 0,8 Ma, czyli ok. 870 km/h. Pułap, na którym może operować ten Airbus to z kolei niewiele ponad 12 km, natomiast maksymalny zasięg na pełnych zbiornikach paliwa wynosi 7 tys. km. Z tego też powodu ukraiński A319 może wymagać międzylądowania w Irlandii, gdzie zostanie dotankowany i przygotowany do dalszego rejsu w kierunku USA.

Cel wizyty Zełenski w USA

Wizyta ukraińskiego prezydenta w USA jest związana z planami podpisania umowy z USA o partnerstwie w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych.

– Gwarancje pokoju i bezpieczeństwa są kluczem do powstrzymania Rosji przed niszczeniem życia innych narodów. Nasze zespoły pracują z Ameryką, przygotowujemy się do negocjacji w ten piątek. Spotkam się z prezydentem Trumpem. Ważne jest dla mnie i dla nas wszystkich na świecie, aby pomoc Ameryki nie została przerwana. Na drodze do pokoju potrzebna jest siła – powiedział Zełenski potwierdzając swoją wizytę w USA.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski