Ukraińskie siły zbrojne skutecznie zakłócają działanie rosyjskich bomb szybujących, co znacząco osłabia ich efektywność na froncie. Jak podaje Forbes, rosyjskie bomby KAB i UMPK, które wcześniej były uważane za "cudowną broń", teraz często chybiają celu z powodu zakłóceń radiowych. Zauważają to sami Rosjanie.

Rosyjskie bomby szybujące, które wcześniej były kluczowym elementem strategii na froncie, teraz tracą na znaczeniu. Ukraińskie zakłócenia radiowe uniemożliwiają bombom komunikację z satelitami GLONASS, co prowadzi do ich niecelnych zrzutów. Forbes podkreśla, że ukraińskie systemy zakłócające są na tyle skuteczne, że Rosjanie muszą używać nawet 16 bomb, by trafić jeden cel.