Rosyjska obrona przeciwlotnicza w akcji. Celem "bombowy kukuruźnik" Ukraińców

Tego typu samoloty przy pewnym nakładzie pracy można dostosować do bezzałogowego lotu poprzez dodanie odpowiednich sensorów, nawigacji satelitarnej i inercyjnej oraz siłowników do poruszania powierzchniami sterowymi. W efekcie otrzymuje się drona zdolnego do lotu nawet na odległość paru tys. km, ponieważ dostępna ładowność jest przeznaczona na głowicę bojową oraz dodatkowe zbiorniki paliwa.

Już wcześniej Ukraińcy wykorzystywali kukuruźniki w charakterze dronów kamikadze, ale było to rozwiązanie jednorazowe. Teraz pojawiły się modele zdolne zrzucić przenoszoną bombe FAB-250 w konkretnym miejscu i powrotu do bazy. Zawsze jakaś część kukuruźników wróci, co przy pewnej dozie szczęścia pozwala wykorzystać jedną maszynę do kilku ataków.