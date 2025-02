"Pierwszy mocny test". Wojsko ruszyło na poligon

K2 Black Panther to współczesne czołgi, które oferują nowoczesne rozwiązania w porównaniu do starych radzieckich T-72, które to koreańska broń zastępuje. Ich zaawansowany system automatycznego ładowania umożliwia utrzymanie wysokiej szybkostrzelności, co pozostaje niezawodne nawet w razie zmiany warunków na polu bitwy. Dzięki temu systemowi, konieczna liczba członków załogi została zredukowana do trzech osób, co sprzyja utrzymaniu obecnej struktury organizacyjnej jednostek zmechanizowanych w Polsce.