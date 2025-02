Niemcy podały konkretne liczby. Patriot i IRIS-T dla Ukrainy

Niemcy stały się jednym z głównych dostawców systemów obrony powietrznej dla Ukrainy. Jak podaje Defense Romania, kraj ten przekazał Ukrainie łącznie trzy systemy Patriot oraz sześć systemów IRIS-T w wersjach SLM i SLS. Do tego dołączyły 57 samobieżnych systemów Gepard i dwa Skynex. W wywiadzie dla Defense Romania generał-major Christian Freuding ujawnił też, że Niemcy dostarczyły Ukrainie 328 rakiet Patriot oraz 658 rakiet IRIS-T. Informacje te pojawiły się w kontekście trzeciej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.

Niemieckie wsparcie dla Ukrainy

Systemy Patriot wykorzystują rakiety GEM-T oraz PAC-3 CRI i MSE do zwalczania różnych zagrożeń. Z kolei systemy IRIS-T SLS i SLM bazują na rakietach IRIS-T, które są produkowane przez niemiecką firmę Diehl. Produkcja rakiet GEM-T w Niemczech rozpoczęła się dopiero w listopadzie 2024 r. i nie osiągnęła jeszcze pełnej skali. Natomiast firma Diehl planuje zwiększenie produkcji rakiet IRIS-T, budując nową fabrykę, która ma ruszyć pod koniec 2025 r.

Serwis Defense Romania przypomina, że pierwsze systemy IRIS-T pojawiły się na Ukrainie już w styczniu 2023 r., a systemy Patriot dotarły tam w kwietniu 2023 r. Te systemy to jedne z najnowocześniejszych technologii dostarczonych Ukrainie w ramach wsparcia militarnego od państw zachodnich. Każdy z nich pełni ważną rolę w ochronie przestrzeni powietrznej przed atakami rakietowymi i lotniczymi przeciwnika, jednak różnią się zasięgiem, przeznaczeniem oraz technologią działania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: SięKlika #38 - wiadomości technologiczne z humorem

Patriot, opracowany przez amerykański koncern Raytheon, to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych na świecie. Zdolny do przechwytywania samolotów, dronów oraz pocisków balistycznych, stanowi kluczowy element w wielowarstwowej obronie powietrznej. W zależności od wersji, jego rakiety mogą zwalczać cele na dystansie od 70 do nawet 160 kilometrów, a wysokość przechwycenia sięga 24 kilometrów.

W Ukrainie używane są zestawy wyposażone w pociski PAC-2 i PAC-3, które różnią się przeznaczeniem – pierwsze lepiej radzą sobie z celami aerodynamicznymi, drugie są zoptymalizowane do zwalczania rakiet balistycznych. Patriot działa w oparciu o zaawansowane radary o dużym zasięgu, które są w stanie wykrywać i śledzić liczne cele jednocześnie, co czyni go niezwykle skutecznym w odpieraniu masowych ataków powietrznych.

IRIS-T, niemiecki system opracowany przez Diehl Defence, to nowoczesna broń średniego zasięgu, zaprojektowana z myślą o zwalczaniu samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących i dronów. W porównaniu do Patriota ma krótszy zasięg – do 40 kilometrów – ale cechuje się wysoką precyzją oraz zdolnością do zwalczania celów lecących na bardzo małych wysokościach. Wyrzutnie IRIS-T współpracują z zaawansowanymi radarami, które umożliwiają szybkie wykrywanie i zwalczanie zagrożeń, co czyni ten system szczególnie skutecznym przeciwko atakom na infrastrukturę krytyczną oraz jednostki wojskowe.