Zmodernizowany AH-64E Apache w powietrzu. Maszyna odbyła pierwszy lot

Najnowsza wersja AH -64E Apache , znana jako 6.5 lub V6.5, odbyła pierwszy udany lot, prezentując swoje zwiększone możliwości. Jej twórcy uważają, że reprezentuje kolejny etap ewolucji najlepszego na świecie śmigłowca szturmowego i wnosi go na nowy poziom, zapewniając mu jednocześnie ciągłą dominację na przyszłych polach bitew.

Boeing przypomina, że opracowanie wersji 6.5 (V6.5) zostało zlecone przez Departament Obrony USA w grudniu 2021 r. Obejmuje ona liczne aktualizacje oprogramowania maszyny, które wpływają na wspomniane możliwości, ale także udoskonalenie interfejsu pilota. Ich przykłady to:

Koncern informuje również, że bazując na wersji 6.5, współpracuje z armią amerykańską w celu zintegrowania ulepszonego silnika turbinowego (ITE) z maszynami. Silnik General Electric Aerospace T901 ma zapewnić m.in. większy zasięg AH-64E Apache, moc oraz oszczędność paliwa. Według Boeinga usprawni też monitorowanie stanu i konserwację, co ostatecznie wpłynie na żywotność silnika.

Na początku września br. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Niedługo potem szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę offsetową do śmigłowców Apache. Poinformował również, że do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów.