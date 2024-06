Katastrofa śmigłowca w Rosji. Winni Rosjanie

Przypadkowe uderzenia we własnym kraju to nie jedyne problemy, z którymi mierzy się armia agresora. W przeszłości bowiem Rosjanie niszczyli własny sprzęt na skutek tzw. przyjaznego ostrzału. W ten sposób jeszcze na początku wojny w Ukrainie z arsenału kraju agresora "wyparował" system obrony powietrznej S-300 . Przyjazny ogień był też powodem zniszczenia w 2024 r. bezzałogowca Zala Kub .

Tym razem strata armii Putina dotyczy śmigłowca Ka-29, który został zestrzelony w regionie Morza Czarnego. Zgodnie z doniesieniami, na które powołuje się rumuński portal Defense Romania, należący do Floty Czarnomorskiej śmigłowiec został zestrzelony przez kompleks Pancyr-S1.

Wspomniana maszyna, którą sami Rosjanie wyeliminowali z walk, Kamow Ka-29, to śmigłowiec pochodzący z lat 70. ubiegłego wieku. Pierwszy jego oblot miał miejsce w 1976 r. i w zasadzie stanowi on rozwinięcie poprzednika, czyli Ka-27. Od starszej generacji różni się przede wszystkim kadłubem. Ten został bowiem wydłużony do przodu, aby znaleźć miejsce dla 3-osobowej załogi siedzącej obok siebie. Dodatkowo na pokładzie Ka-29 może przebywać 15 żołnierzy z pełnym wyposażeniem.