Katastrofa rosyjskiego samolotu. MiG-31 leciał i płonął w powietrzu

Z punktu widzenia Moskwy maszyny te są podwójnie cenne: część z nich została przebudowana do roli nosiciela broni hipersonicznej (MiG-31K) , ale ważna pozostaje także wersja myśliwska – modernizowana do wariantu MiG-31BM .

Choć samolot ten nie służy w roli, do której został zaprojektowany (przechwytywanie nad Syberią amerykańskich bombowców), okazuje się bardzo przydatny podczas walk w Ukrainie. Przenoszone przez MiG-a 31BM pociski R-37M mają zasięg szacowany na 300-400 km (praktyczny prawdopodobnie znacznie krótszy - ok. 200 km).

Dzięki tak dużemu zasięgowi uzbrojenia MiG-31 może atakować ukraińskie samoloty spoza zasięgu ich broni, a także spoza efektywnego zasięgu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. W praktyce oznacza to możliwość zagrażania ukraińskim samolotom bez ponoszenia ze strony Rosji ryzyka utraty cennych maszyn.

Jednocześnie MiG-i 31 oferują możliwości, będące poza zasięgiem mniejszych, choć w teorii nowocześniejszych samolotów, jak Su-30 . Atutami MiG-ów 31 pozostaje bardzo wysoka prędkość (Mach 2,83), pułap (do 25 km), zasięg (3 tys. km) i duża autonomia działania, wynikająca m.in. z zastosowania radiolokatora Zasłon (po modernizacjach w wariancie Zasłon-AM).

Dlatego ubytki we flocie MiG-ów 31 to dla Rosji wyjątkowo dotkliwe straty. Produkcja tych maszyn zakończyła się w połowie lat 90., a wszystkie "nowe" wersje to efekt remontów i modernizacji starych płatowców.