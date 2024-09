Kamery cofania na dronach Rosjan. Wiadomo, do czego służą

Wspomniane "smocze drony" to bezzałogowce, do których podwieszany jest zasobnik z łatwopalnym materiałem (np. termit), który to służy do "oblewania" przeciwnika ogniem z powietrza. Rosjanie szybko postanowili zaadaptować to rozwiązanie w swojej armii, wobec czego niedługo później i oni pokazali, jak testują własnego "smoczego drona".