Kompromitacja drugiej armii świata. Tworzą fałszywe samoloty

Sytuacja miała miejsce w bazie lotniczej Jejsk zlokalizowanej nad Morzem Azowskim. Zdjęcia opublikowane w sieci wykonano w sporych odstępach czasowych, co pozwoliło zauważyć, jak przebiegał postęp prac w tworzeniu tego kamuflażu. Finalny efekt jest na tyle nieudolny, że został zdemaskowany nie przez ukraińskich wojskowych, ale przez cywilnych obserwatorów. Jako pierwszy na dziwne działania Rosjan uwagę zwrócił Brady Africk.

Zdjęcia satelitarne będące przedmiotem przeprowadzonej analizy zostały wykonane 26 czerwca i 16 lipca. To na tyle duża różnica, że udało się zaobserwować znaczące postępy w pracach Rosjan.

Na obrazach satelitarnych widać, że w czerwcu Rosjanie pomalowali białą farbą kilka punktów na płycie lotniska. Miało to stanowić zarys myśliwców. W lipcu natomiast dodali do tego niebieski kolor, który najpewniej odpowiadał za nadanie obrazom nieistniejących samolotów "objętości".

Rosjanie próbują bazować tutaj na niektórych mankamentach obrazowania satelitarnego. Zapominają jednak, że czasy dostępności obrazów w wyłącznie w niskiej rozdzielczości minęły. Obecnie dostępne są rozwiązania zapewniające na tyle szczegółowo zdjęcia, że łatwo odróżnić prawdziwy samolot od obrazu namalowanego farbą. Do tego zdjęcia są wykonywane pod różnymi katami, a to przekłada się na obecność (lub jej brak, co od razu budzi podejrzenia) cieni. Poza tym wojska (ukraińskie i NATO) korzystają też z innych, jeszcze skuteczniejszych metod rozpoznawczych.