Poza nowymi Kamazami na lawecie były też ciężarówki ZiŁ-131 będące sześciokołową konstrukcją o masie 3,5 tony produkowaną od 1964 roku do 2012 roku kiedy to producent ogłosił upadłość. Rosjanie stracili tysiące etatowych ciężarówek Kamaz, toteż wyciągają z czeluści magazynowych relikty ZSRR w postaci ciężarówek Ural czy Ził.

Drugą ciekawostką są transportery GT-MU będące odchudzonym wariantem otwartego GT-SM z lat 60. XX wieku. GT-MU to gąsienicowy transporter umożliwiający przewożenie nawet do dziesięciu żołnierzy lub nawet tony ładunku w trudnym terenie. Warto zaznaczyć, że dzisiaj ten pojazd to tylko jeżdżąca trumna ze względu na brak dachu, a pancerz o grubości 6 m zapewnia tylko ochronę przed lekką bronią strzelecką.

W ostatnich dniach Rosjanie próbowali kontratakować w pobliżu Kliszczijiwki i w obwodzie charkowskim co zakończyło się stratą dziesiątków czołgów i pojazdów opancerzonych. Nie ma co się dziwić, że Rosjanie chcą odzyskać, choć część nadających się do napraw czołgów i pojazdów, do czego są potrzebne pojazdy inżynieryjne.