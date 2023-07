Rosjanie z uwagą patrzą na wraki T-72. Liczą na odzyskanie cennych łupów

Na nagranie zwrócił uwagę m.in. Portal Militarny, który opublikował je na swoim oficjalnym koncie na Facebooku. Materiał pokazuje rosyjskich żołnierzy z zaciekawieniem oglądających wraki czołgów T-72, które należą do ich własnej armii. Mężczyźni najprawdopodobniej liczą, że uda im się znaleźć w nich coś cennego. Szczególną uwagę rosyjskich żołnierzy przykuwa miedź z rozbitych chłodnic. Jak wyjaśnia Portal Militarny, "planują [red. ją] zabrać, by oddać w skupie metali".

Jedną z popularniejszych wersji rozwojowych T-72 jest T-72B . To, co go odróżnia od poprzedników to przede wszystkim lepsze opancerzenie (wzmocniono m.in. pancerz wieży i kadłub). T-72B wyposażono też w pancerz reaktywny Kontakt-1, który zapewnia wyższy stopień ochrony m.in. przed pociskami kumulacyjnymi. Sam czołg ma masę ponad 44 tony, długość 9,53 m, szerokość 6,86 m oraz wysokość: 3,46 m i pomieści 3-osobową załogę. Może poruszać się z maksymalną prędkością 60 km/h, jeśli chodzi o utwardzane drogi i 40 km/h w terenie. Zasięg T-72B szacuje się na 500 km.

Czołgi tego typu ze względu na wykorzystane w nich elementy konstrukcyjne mogą być cennym łupem dla zbieraczy złomu. Chodzi tutaj oczywiście o elementy, które można w łatwy sposób zdemontować i posiadające znaczącą wartość. Dla przykładu cena skupu miedzi w Polsce wynosi ok. 30 zł za kilogram. Sprzedanie chłodnicy o masie ok. 100 kg pozwoliłoby na zarobienie 3000 zł. Oferta wydaje się jednak atrakcyjna, szczególnie jeśli zestawi się ją z przeciętnymi zarobkami w Rosji. Według serwisu Trading Economic w marcu 2023 r. wynosiły one nieco ponad 71 tys. rubli, (ok. 3100 zł), przy czym płaca minimalna plasowała się na poziomie 16,2 tys. rubli (ok. 700 zł). Dlatego też część rosyjskich żołnierzy może próbować podratować w ten sposób domowy budżet.