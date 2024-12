Jeddah Tower i projekt NEOM. Najwyższy budynek świata i metropolia przyszłości

Jaki los czeka czołowych producentów ropy naftowej w świecie, w którym zapotrzebowanie na ten kluczowy dziś surowiec będzie maleć? Odpowiedź na to wyzwanie przedstawiła w 2016 roku Arabia Saudyjska , w której dochody z ropy naftowej odpowiadają za blisko 75 proc. budżetu i 40 proc. PKB.

Kosztem pół biliona dolarów (źródła nieoficjalne szacują, że może to być nawet 1,5 bln) nad Zatoką Akaba powstaje megamiasto, które wygeneruje 460 tys. nowych miejsc pracy i 48 mld dol. dodatkowego PKB. Docelowo będzie mogło w nim zamieszkać 9 mln Saudyjczyków , czyli nawet 25 proc. obecnej populacji kraju.

Niedawno, w październiku 2024 roku po czasowym przestoju wznowiono prace przy jednym z symboli projektu NEOM: Jeddah Tower. To budynek, którego wznoszenie rozpoczęto jeszcze w 2013 roku, a zatem przed ogłoszeniem projektu NEOM.

Jeddah Tower będzie najwyższym budynkiem świata, który zdetronizuje dubajski 828-metrowy Burdż Chalifa . Dokładna, docelowa wysokość nowego wieżowca jest utrzymywana w tajemnicy, jednak wiadomo, że budynek będzie miał co najmniej 1008 metrów. To znacznie mniej od pierwotnych założeń, przewidujących wzniesienie budynku o wysokości jednej mili (1609 m).

Plan zakłada, że nie da się powstrzymać osiadania konstrukcji ważącej prawie milion ton, dlatego wieżowiec wznoszony jest tak, aby osiadał równomiernie , bez przechylania się na którąkolwiek ze stron. Oznacza to, że z czasem jego wysokość – mierzona od poziomu gruntu – będzie się zmniejszać.

Drugą z wizytówek projektu NEOM jest The Line – linearne miasto o długości 170 km . Miasto powstaje w formie jednego, gigantycznego budynku z lustrzanymi fasadami, zamykającego w sobie całą przestrzeń miasta, co pozwoli na jego klimatyzowanie i dowolne kreowanie warunków wewnątrz. Pomysł przypomina nieco eksperymentalne, zamknięte ekosystemy, jak wzniesiona w latach 80. Biosfera 2, jednak jest od nich nieporównywalnie większy i nie przewiduje pełnej izolacji.

Idea The Line zakłada, że miasto przyszłości nie będzie potrzebować samochodów – "linia" będzie mieć 200 metrów szerokości i wysokość do 500 metrów, i będzie tworzona przez dwa symetryczne budynki, pomiędzy którymi znajdzie się zadaszona przestrzeń.

Dzięki dostępowi do ogromnej ilości danych, miasto ma być zarządzane przez algorytmy, optymalizujące działanie gigantycznego budynku tak, aby maksymalnie podnieść jakość życia jego mieszkańców. Ceną, jaką przyjdzie im zapłacić za komfort, będzie jednak bardzo wysoki poziom inwigilacji (choć udostępnianie różnych danych ma wiązać się z otrzymywaniem wynagrodzenia).

Wśród elementów projektu NEOM wyróżnia się także Trojena. Będzie to pierwszy na Półwyspie Arabskim odkryty kurort narciarski i działający przez cały rok ośrodek sportów zimowych. Będzie to możliwe dzięki zlokalizowaniu go w górach, na wysokości 1700-2400 metrów, gdzie temperatura jest znacznie niższa niż na pozostałym obszarze Półwyspu, a w zimie spada nawet poniżej zera.