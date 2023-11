Odkryto ją u wybrzeży Gwatemali. Ta góra jest dwa razy wyższa od Burj Khalifa

Ekspedycja, podczas której odkryto ogromną górę podwodną o powierzchni 14 kilometrów kwadratowych i wysokości 1600 metrów odbyła się latem. Eksperci ze Schmidt Ocean Institute wyruszyli z Puntarenas w Kostaryce i na pokładzie statku poszukiwawczo-badawczym Falkor udali się w kierunku Grzbietu Wschodniopacyficznego. Przez sześć dni gromadzili dane niezbędne do mapowania dna morskiego , w czym pomagała im m.in. echosonda EM124.

Jest to urządzenie pozwalające na pomiar głębokości oraz odległości od obiektów znajdujących się na dnie, oraz dryfujących w wodzie. To właśnie dzięki echosondzie badacze natrafili na górę, znajdującą się ok. 155 km od wyłącznej strefy ekonomicznej Gwatemali i kryjącą 2400 metrów poniżej poziomu morza. Jak można przeczytać w opublikowanym komunikacie prasowym, udało się potwierdzić, że "podwodnej góry nie ma w żadnej batymetrycznej bazie danych dna morskiego".