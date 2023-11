Niezwykłe konstrukcje na pustyni. To Epicon – część saudyjskiego megalopolis Neom

Arabia Saudyjska chce zmienić swoje pustynie w tętniące życiem miasta przyszłości. Wydaje na to setki miliardów dolarów, a jedną z inicjatyw jest Epicon. To futurystyczna konstrukcja, która w przyszłości ma stać się luksusową przestrzenią do życia, a zarazem atrakcją turystyczną na skalę świata.