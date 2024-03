IronLev to lewitacja magnetyczna na zwykłych torach. Pociąg unosi się w powietrzu

Kolej magnetyczna (maglev) porusza się, nie dotykając torów. Jest to możliwe dzięki unoszącej cały skład poduszce magnetycznej. Dzięki eliminacji oporów, jakie powoduje kontakt kół pociągu z szynami, maglevy mogą poruszać się bardzo szybko.

Rozwiązanie to jest stosowane w praktyce od lat 70. XX wieku, a niektóre z magnetycznych pociągów osiągają rekordowo wysokie prędkości , nawet 500-600 km/h.

Być może już niebawem ograniczenia te przestaną mieć znaczenie. Wszystko za sprawą włoskiego starupu IronLev , który proponuje budowę kolei magnetycznej wykorzystującej zwykłe, już istniejące tory. Koszt inwestycji – sprowadzony do budowy odpowiednich składów – ma być w tym przypadku 10-krotnie niższy niż w przypadku tradycyjnego maglevu. Jak to możliwe?

Sekretem rozwiązania IronLev jest zastosowanie – zamiast elektromagnesów – zwykłych magnesów, czyli tzw. magnesów trwałych. Dzięki nim platforma z ładunkiem jest unoszona nad zwykłymi torami - podobnie jak w przypadku polskich kolei MagRail - a opory tarcia są ograniczona do prowadnic, utrzymujących całość w odpowiednim miejscu.

Zdaniem pomysłodawców pozwoli to na poruszanie 10-tonowego ładunku siłą porównywalną do tej, jaka jest potrzebna do uniesienia plecaka.