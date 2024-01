Jasny sygnał dla Rosjan. Walka będzie coraz trudniejsza

– Zniszczenie takich samolotów jak A-50 i Ił-22 znacząco wpłynie bezpośrednio na możliwości rosyjskich sił zbrojnych – zauważa Chrapczyński. Ekspert podkreśla, że działania Ukraińców sprawiły, że powstała swego rodzaju strefa buforowa, gdzie rosyjskie samoloty nie będą mogły latać z uwagi na ryzyko zestrzelenia. To skutecznie ograniczy możliwości posiadanych przez Rosję samolotów do zwiadu.

Wspomniany A-50 Beriew to następca Tupolewa Tu-126. Samolot powstał z myślą o wykrywaniu i śledzeniu wszelkich obiektów pozostających w powietrzu w odległości do 650 km od zainstalowanego na kadłubie samolotu radaru obserwacyjnego Liana. Ponadto A-50 ma wykrywać cele naziemne w odległości do 300 km. Oznacza to, że maszyna jest zdolna do prowadzenia ciągłej obserwacji z powietrza oraz nadzorowania sytuacji na froncie przy jednoczesnym wspieraniu ataków naziemnych.