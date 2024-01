Putin mówił, że nie można ich pokonać. Ukraińcy udowodnili, że kłamał

– Patriot jest w stanie zestrzelić rakiety balistyczne takie jak Kindżał – mówił Ignat, na którego słowa powołuje się amerykański Newsweek. Ukraiński wojskowy przypomina, że pierwszy pocisk, który wcześniej był przez Putina określany jako "nie do pokonania" , został zestrzelony na początku maja br.

Wtedy też armia obrońców zaczęła liczyć każdą kolejną przechwyconą rakietę Ch-47 Kindżał . – Potem było jeszcze sześć, potem kolejnych sześć i jak dotąd zestrzeliliśmy 15 Kindżałów, wykorzystując system Patriot, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością – wyliczał Ignat.

Choć liczba zestrzeleń jest dla Ukraińców zadowalająca, wojskowy bez wahania mówi, że do dalszej rywalizacji z Rosją potrzeba więcej tego typu broni. Dalsze zbrojenie Ukrainy jest ważne przede wszystkim w świetle tego, że zdaniem innego ukraińskiego eksperta, Federacja Rosyjska dysponuje zapasami na kolejne 2-3 lata wojny .

Zaprezentowane po raz pierwszy podczas Parady Zwycięstwa w 2018 r. pociski Ch-47 Kindżał wciąż skrywają wiele tajemnic. Rosjanie twierdzą, że rakiety mogą osiągnąć prędkość nawet 10 Ma, czyli ponad 12 tys. km/h. To oznaczałoby, że droga z obwodu kaliningradzkiego do Warszawy zajęłaby Kindżałowi ok. 2 minuty. Brak jednak dowodów, które potwierdzałyby tę prędkość rosyjskiej broni.