Japonia już zdecydowała. Woda z elektrowni Fukushima trafi do oceanu

Japonia oświadczyła, że 24 sierpnia rozpocznie proces stopniowego wypuszczania do oceanu 1,4 mln litrów wody pochodzącej z elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Obiekt został uszkodzony podczas tsunami i trzęsienia ziemi w 2011 r. Od tego momentu blisko 100 ton wód gruntowych każdego dnia przedostaje się do zniszczonych piwnic reaktora, gdzie miesza się z wysoce radioaktywnymi szczątkami. Wody przybywa, a przestrzeń magazynowa na terenie elektrowni kurczy się, co rodzi wiele problemów.