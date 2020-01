Jak usunąć konto Skype? Instrukcja krok po kroku

Jak usunąć konto Skype? To pytanie, które coraz częściej zadają sobie internauci. Bardzo popularnej aplikacji do prowadzenia rozmów wideo z bliskimi przybywa konkurentów, w związku z czym użytkownicy decydują się na jej usunięcie. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak usunąć konto Skype? Instrukcja krok po kroku (Shutterstock.com)

Jak usunąć konto Skype? Czynność nie należy do tak prostych, jak usunięcie profilu na Facebooku czy Instagramie, lecz nie oznacza to, że jest niewykonalna. Jeżeli istnieją powody, dla których chcemy usunąć swoje konto oraz wszystkie związane z nim dane, musimy poświęcić trochę czasu, wykonując kilka niezbędnych czynności. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku, dzięki której pozbędziemy się swojego profilu w aplikacji Skype.

Skype to wciąż jeden z najpopularniejszych komunikatorów wideo w sieci, dzięki któremu możemy rozmawiać z ludźmi z różnych stron świata. Wraz z popularyzacją mediów społecznościowych oraz innych kanałów dających podobne możliwości, wielu użytkowników stopniowo lub błyskawicznie przestało korzystać z legendarnej już aplikacji. Każdy, kto decyduje się na jej likwidację powinien wiedzieć, że nie jest możliwe usunięcie konta tylko z serwisu Skype.

Istnieje jednak możliwość usunięcia naszych danych oraz konta Microsoft, z którym Skype jest ściśle połączony. Warto pamiętać, że z kontem Microsoft połączone są także inne usługi, jak na przykład: Outlook, OneDrive czy Xbox Live. Jeżeli nie chcemy utracić tych funkcjonalności, musimy zadowolić się wyłącznie usunięciem naszych wszystkich danych ze Skype'a.

Jak usunąć nasze dane z aplikacji Skype?

Aby usunąć wszystkie informacje z naszego profilu wystarczy:

Zalogować się do aplikacji Skype w przeglądarce Wybrać "Edytuj profil" na lewym bocznym pasku Skasować wszystkie nasze dane osobowe

Jak trwale usunąć konto Skype?

Jeśli usunięcie naszych danych osobowych z profilu nie jest dla nas wystarczające, musimy zdecydować się na usunięcie konta Microsoft. Poniżej instrukcja, jak to zrobić.

Po zalogowaniu do aplikacji Skype klikamy w menu kontekstowe znajdujące się w prawym górnym rogu Wybieramy "Ustawienia" W zakładce "Konto i profil" zjeżdżamy kursorem na sam dół strony i wybieramy opcję "Zamknij konto" W celu weryfikacji podajemy nasz adres e-mail (ten, którego użyliśmy przy rejestracji konta) Wprowadzamy kod weryfikacyjny, który otrzymaliśmy na swoją skrzynkę Następnie powinniśmy się zapoznać z wszystkimi informacjami dotyczącymi usunięcia konta. Powinniśmy być świadomi, że utracimy dostęp do wszystkich usług powiązanych z kontem Microsoft. Mowa tu także o zdjęciach, rozmowach oraz plikach przechowywanych na naszym koncie Skype. Zaznaczamy, że zgadzamy się z każdym z wymienionych skutków usunięcia konta Skype Następnie wybieramy powód, dla którego zdecydowaliśmy się zamknąć nasze konto Na koniec wybieramy opcję "Oznacz konto do zamknięcia"

Nasze konto oraz wszystkie związane z nim informacje znikną z serwisu w ciągu maksymalnie 60 dni. Warto pamiętać, aby przed usunięciem konta, zabezpieczyć wszystkie dane, które mogą okazać się dla nas przydatne w przyszłości.