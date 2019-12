WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne złośliwe oprogramowanie + 3 szkodliwe oprogramowaniekomputer pckomputer osobisty 16-12-2019 (14:50) Jak usunąć mystartsearch.com? Pozbywamy się uciążliwego programu Mystartsearch.com nie jest bezpośrednio zagrożeniem dla naszego komputera, ale potrafi być bardzo uciążliwe i uporczywe. Potencjalnie szkodliwe oprogramowanie bardzo często instaluje się przez naszą nieuwagę. Jak skutecznie pozbyć się mystartsearch.com? I co to w ogóle jest? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Strona mystartsearch.com często instaluje się bez naszej wiedzy i jest bardzo uporczywa (pexels) Co to jest mystartsearch.com? Mystartsearch.com to strona internetowa, która wyświetla linki do różnych popularnych portali, w tym portali społecznościowych, i bardzo często ustawia się sama jako strona startowa w naszej przeglądarce. Mystartsearch.com samo w sobie nie jest szkodliwe, jednakże potrafi uprzykrzyć życie tym, którzy chcieliby się go pozbyć z komputera. Tego typu oprogramowanie najczęściej instaluje się wraz z darmowym, legalnie ściąganym z internetu programem jako dodatek, którego często nie zauważamy. Może ono powodować wolniejsze działanie komputera i wyświetlanie natrętnych treści. Jak usunąć mystartsearch.com z komputera? Żeby skutecznie usunąć stronę mystartsearch.com z komputera, trzeba najpierw pozbyć się jej składników z przeglądarki oraz systemu, a jeśli to nie wystarczy, należy sięgnąć po odpowiednie oprogramowanie. Manualne usuwanie wszystkich elementów tego dodatku może być skomplikowane i żmudne. Najlepsza oczywiście jest prewencja. Kiedy pobieramy program z darmowego instalatora dokładnie czytajmy wszystkie okienka i odznaczajmy instalowanie niechcianych dodatków. Jak usunąć mystartsearch.com z przeglądarki? Usuwanie mystartsearch.com z przeglądarki Mozilla Firefox Na początek należy usunąć przekierowanie do mystartsearch.com z przeglądarki, czyli kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę przeglądarki na pulpicie, wybrać "Właściwości", sekcję "Element docelowy" i usunąć "www.mystartsearch.com/..." Następnie trzeba kliknąć w ustawienia przeglądarki (prawy górny róg, ikona z kreseczkami) i wybrać "Opcje". Tam należy usunąć mystartsearch.com i ustawić wybraną stronę startową. Potem należy wejść w "Dodatki", a potem "Rozszerzenia". Tam należy wyszukać dodatek mystartsearch.com i go stamtąd usunąć. Teraz należy zresetować przeglądarkę. Aby to uczynić, trzeba wejść w menu i kliknąć w ikonkę pomocy (znak zapytania), a potem kliknąć w polecenie "Informacje dla pomocy technicznej". Następnie trzeba wybrać okno "Odśwież program Firefox". Usuwanie mystartsearch.com z przeglądarki Google Chrome W tym przypadku również trzeba na początek usunąć przekierowanie, czyli wybrać prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu Google Chrome, kliknąć "Właściwości", "Element docelowy" i stamtąd usunąć "www.mystartsearch.com/...". Następnie należy wejść w ustawienia przeglądarki (ikona z kropeczkami w prawym górnym rogu), a następnie wybrać zakładkę "Ustawienia". Tam trzeba wybrać sekcję "Po uruchomieniu", a potem kliknąć "Otwórz konkretną stronę lub zestaw stron". Stamtąd trzeba usunąć mystartsearch.com, jeżeli się pojawi, i wpisać adres wybranej strony. Dalej trzeba ustawić domyślną wyszukiwarkę oraz usunąć mystartsearch.com. W tym celu należy przejść do sekcji "Wyszukiwarka", a potem kliknąć w "Zarządzaj wyszukiwarkami". Należy również zresetować Google Chrome. W tym celu trzeba wejść ponownie w menu, wybrać "Ustawienia", kliknąć w "Zaawansowane" i zjechać na sam dół strony. Tam powinna się znajdować opcja "Resetuj". Usuwanie mystartsearch.com z systemu Mystartsearch.com może znajdować się wśród zainstalowanych programów w systemie, więc żeby go usunąć, trzeba wejść w Panel sterowania (wpisać "Panel sterowania" w pasek wyszukiwarki w menu Start) i wyszukać aplet "Programy", potem "Programy i funkcje" (Windows 7,8,10) albo "Dodaj lub usuń programy" (Windows XP). Na tej liście należy wyszukać mystartsearch uninstaller (bądź WPM18.8.0.212 czy Wsys Control 10.2.1.2634) i kliknąć "Odinstaluj"/"Usuń". Usuwanie mystartsearch.com za pomocą specjalnego programu Bardzo często jednak zdarza się, że powyższe kroki mogą nie wystarczyć i strona mystartsearch.com będzie nadal pojawiać się w naszej przeglądarce. W tym celu należy usunąć jej pozostałe składniki specjalnie przeznaczonym do tego programem, np. AdwCleanerem. AdwCleaner to bardzo intuicyjne narzędzie, które dostępne jest do pobrania za darmo. Wystarczy jedynie zeskanować komputer, a potem wybrać opcję czyszczenia z potencjalnie szkodliwych plików. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne