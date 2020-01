WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany wifi 24-01-2020 (17:19) Jak zabezpieczyć domową sieć wi-fi i router? Bezprzewodowa sieć wi-fi to najwygodniejszy i najbardziej powszechny sposób na Internet w domu. Nawet osoby, które nie są specjalistami w technologiach komputerowych, z łatwością poradzą sobie z instalacją routera. Trudniej bywa z odpowiednim zabezpieczeniem sieci. Dlaczego należy ją chronić i jak to zrobić? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jak zabezpieczyć sieć wi-fi? (mat. pras.) Po co nam zabezpieczenia sieci? Brak zabezpieczeń domowej sieci to potencjalne ryzyko. Jeśli nie podejdziemy do sprawy poważnie, swobodny dostęp do Internetu może okazać się bardzo problematyczny. Pierwszym i powszechnie występującym ryzykiem, z jakim wiąże się brak zabezpieczeń domowej sieci wi-fi, jest zwykła kradzież Internetu. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym w pewnym oddaleniu od innych zabudowań, nie mamy się czego obawiać – dystans sprawi, że nikt inny nie powinien podłączyć się do naszej sieci. Jednak kiedy router zainstalowany jest np. w bloku mieszkalnym, dostęp do generowanej przez niego dostępu Internetu może mieć wiele osób. Sąsiedzi, którzy podkradają Internet, nie muszą być poważnym zagrożeniem. Najczęściej ich działanie spowolni tylko prędkość przesyłania danych na naszym komputerze. Jeśli jednak u dostawcy mamy wykupiony określony pakiet danych, to wyczerpie się on szybciej i może oznaczać konieczność dopłat za nadprogramowe gigabajty. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się kłopoty, jeśli sąsiedzi korzystają z naszej sieci wi-fi do nielegalnych działań w Internecie. Drugim, rzadszym, za to zdecydowanie bardziej poważnym zagrożeniem jest atak hakerski. Przed specjalistami od włamań internetowych uchronić się najtrudniej, a niezabezpieczona sieć to po prostu otwarta brama dla ich działań. Hakerzy mogą wykraść cały zestaw danych wrażliwych, hasła do poczty czy konta bankowego. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa może w takim wypadku doprowadzić do ogromnych strat. Przeczytaj więcej o tym, jak bezpiecznie robić zakupy w sieci i jak płacić kartą przez Internet. Jak zabezpieczyć sieć wi-fi i router? Podstawowe zabezpieczenia System zabezpieczania sieci wi-fi tylko na pierwszy rzut oka wydaje się prosty. Dla osób, które nie są w tej dziedzinie specjalistami, może to być bardziej skomplikowane. Pewnym ułatwieniem jest, jeśli instalację routera do domowej sieci przeprowadza specjalista delegowany przez dostawcę Internetu, z którego usług korzystamy. Możemy poprosić go wówczas nie tylko o podłączenie sprzętu, ale również konfigurację ustawień tak, by gwarantowały nam bezpieczeństwo. W trakcie prac warto towarzyszyć technikowi i dopytywać o szczegóły poszczególnych ustawień. Zapoznanie się z zasadami obsługi routera i domowej sieci pozwoli nam w przyszłości swobodnie zmieniać konfigurację sprzętu. Jeśli nie mamy możliwości poproszenia o wsparcie osoby kompetentnej, musimy sami podjąć się zadania zabezpieczenia sieci. Warto w takiej sytuacji kierować się instrukcją obsługi dołączoną do każdego routera. Pozwoli ona nam przejść przez proces instalacji sprzętu, ale możemy się spodziewać, że skorzysta on wtedy z tzw. ustawień domyślnych. Co to oznacza w praktyce i na co zwrócić uwagę? 1. Hasło do routera

Sprzęt, który dostajemy od producenta przy pierwszym uruchomieniu, będzie wymagał logowania. Na pudełku lub na samym routerze znajdziemy numer identyfikacyjny sprzętu, login i domyślne hasło. Niestety login i hasło mogą być zbyt oczywiste jak. np. „login: admin”, „hasło: password”. To ułatwia pierwsze logowanie, ale jeśli natychmiast ich nie zmienimy, to poziom zabezpieczenia sieci stanie się niemal zerowy. Dla hakera, który jest w stanie rozpoznać markę sprzętu, standard instalowania, z jakiego korzysta producent danego routera, nie jest tajemnicą. W takiej sytuacji nie potrzeba nawet stosować skomplikowanych programów do deszyfrowania haseł. 2. Moc hasła

Wybór nowego hasła jest absolutną koniecznością. By zabezpieczało ono naszą sieć, musi mieć odpowiednią moc. Oznacza to, że powinno składać się z niestandardowej kombinacji małych i wielkich liter oraz cyfr i znaków. Wiele osób, by ułatwić sobie zapamiętanie, korzysta z najprostszych rozwiązań. „Hasło123”, „krystyna345” – to hasła, które są stosunkowo słabym zabezpieczeniem. Z im większej palety znaków skorzystamy, tym szansa na złamanie hasła będzie mniejsza (nawet dla hakerów, którzy posługują się zaawansowaną technologią). Jak mogłoby wyglądać mocne hasło? Oto przykład: d!P7Lzk$4_p2. Przypadkowa kombinacja znaków jest niezwykle trudna do zapamiętania, ale równie trudna do odszyfrowania. Pamiętajmy też, że możemy zabezpieczyć się podwójnie, ustawiając dwa oddzielne hasła do routera i do samej sieci wi-fi. 3. Nazwa sieci

Równie ważna, co ustawienie odpowiedniego hasła, jest zmiana domyślnej nazwy sieci. Standardowa nazwa może pozwolić internetowym hakerom na zidentyfikowanie dostawcy Internetu, co z kolei umożliwi rozpoznanie najczęściej wybieranej przez niego marki routera. Stąd już prosta droga do tego, by rozpoznać inne możliwe ustawienia i złamać blokady dostępu. Nazwa sieci nie powinna w żadnym stopniu pozwalać zidentyfikować ani dostawcy usługi, ani jej użytkownika. Co możesz dodatkowo zrobić, by zabezpieczyć domową sieć? Wymienione wyżej zasady zabezpieczania sieci nie wyczerpują możliwości, jakimi dysponujemy. Większy poziom bezpieczeństwa możemy osiągnąć dzięki połączeniu różnych metod zabezpieczania. Działania, których możemy się podjąć: 1. Filtrowanie adresów MAC

Każdy sprzęt mogący podłączyć się do sieci dysponuje specyficznym adresem – to właśnie adres MAC. Ustawiając zabezpieczenia sieci, możemy dodawać wybrane urządzenia jako zaufane bądź stworzyć listę tych, dla których uniemożliwimy dostęp. 2. Aktualizacja oprogramowania do routera

Dostawcy sprzętu dbają o to, by luki i wady w oprogramowaniu usuwać na bieżąco i udostępniać ulepszenia swoim klientom. Warto pamiętać, by regularnie dokonywać aktualizacji, która uniemożliwi wykorzystanie systemowych błędów do złamania zabezpieczeń sieci. 3. Krótszy zasięg sygnału wi-fi

Ustawienie krótszego zasięgu sygnału wi-fi, tak by nie docierał on poza obręb mieszkania czy domu, uniemożliwi znalezienie naszej sieci przez urządzenia znajdujące się na zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że zasięg musimy dostosować również do naszych potrzeb, tak byśmy w każdym miejscu w domu mogli swobodnie korzystać z dostępu do Internetu.