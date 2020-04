Jak zablokować stronę internetową? Przedstawiamy najprostsze metody

Internet umożliwia nam dostęp do niezliczonej ilości stron oraz serwisów internetowych. Dzięki niemu możemy w krótkim czasie załatwić wiele spraw lub znaleźć interesujące nas informacje. Wśród zasobów internetu znajdują się jednak również strony, z którymi nie chcemy mieć do czynienia. Możemy wtedy skorzystać z blokowania stron internetowych. W jaki sposób zablokować niepożądaną witrynę ?

Z blokowania stron internetowych korzystają często firmy chcące zwiększyć produktywność swoich pracowników lub rodzice chroniący dzieci przed niepożądanymi treściami. Jeśli my również chcemy zablokować daną stronę, nie potrzebujemy do tego dedykowanego programu. Na systemie Windows wystarczy edycja pliku "hosts". W tym celu:

Chcę zablokować większą ilość stron – co wtedy?

Jeśli natomiast chcemy zablokować większą ilość stron, to z pomocą przychodzą nam dedykowane wtyczki do przeglądarek. Umożliwiają one np. automatyczne zablokowanie stron dla dorosłych oraz ustalenie grafiku dostępności do danych stron internetowych.