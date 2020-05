Jak sprawdzić szybkość internetu? Oto kilka prostych sposobów

Szybkość internetu ma ogromne znaczenie dla wszystkich użytkowników, których praca jest ściśle związana z dostępem do sieci. Istnieją branże, w których prędkość łącza jest kluczowym elementem w ich prawidłowym funkcjonowaniu, dlatego też nie mogą sobie pozwolić na jej nagły spadek. Możliwość szybkiego poruszania się po sieci cenią sobie również użytkownicy, którzy wykorzystują internet do celów prywatnych. Zakupy online, bankowość internetowa, pobieranie plików czy oglądanie filmów w sieci - to tylko niektóre z czynności, jakie dla internautów muszą odbywać się bez najmniejszych zakłóceń.