Jak poprawić działanie Wi-Fi? 5 prostych sposobów

Jak poprawić działanie Wi-Fi

Aby poprawić działanie Wi-Fi nie musisz od razu zmieniać operatora lub wydawać pieniędzy na nowy router. Zazwyczaj problem z siecią można szybko rozwiązać, ale zanim do tego przejdziemy, polecamy sprawdzić jakość połączenia . Być może problem z Wi-Fi leży po stronie operatora i dostawcy internetu. Z najczęstszymi problemami, które spowalniają działanie sieci , możecie zapoznać się w naszym poprzednim poradniku. Tam też znajdziecie informacje, jak je rozwiązać.

Jeśli zależy wam na tym, by zwiększyć zasięg Wi-Fi, a problem z prędkością łącza nie leży po stronie operatora - spieszymy z garścią prostych porad, które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość połączenia i szybkość korzystania z internetu.

Umieszczenie routera w odpowiednim miejscu

To najprostsze i najtańsze rozwiązanie. W przypadku dużych lokali, warto umieścić router w jego centralnym punkcie. Powinno to znacznie wpłynąć na zasięg, zapewniając szybki dostęp do internetu z każdego zakątka mieszkania. Oprócz tego, warto pamiętać, że router postawiony nieco wyżej, jak choćby na stoliku lub szafce, będzie działał efektywniej niż ten ustawiony na podłodze. Pamiętajmy też, że WiFi 2,4 GHz ma mniejszą maksymalną przepustowość, ale lepiej przenika ściany czy inne przeszkody niż WiFi 5 GHz.