Jaja przydomowych kur skażone ołowiem. Bezpieczniejsze są te ze sklepu

40 razy więcej ołowiu niż w jajkach "sklepowych". Taki wynik przyniosła analiza kurzych jajek , pochodzących z lokalnych, przydomowych hodowli, przeprowadzona przez australijskich badaczy. Badanie obejmowało 55 gospodarstw domowych z Sydney, Melbourne i Brisbane, w których hoduje się kury. Wyniki są jednoznaczne: hodowla kur w warunkach miejskich to niebezpieczny pomysł.

Wynika to z faktu, że ołowiem skażona jest gleba w centrum miast, a problem dotyczy zwłaszcza starszych domów z ogrodami. Hodowane przez niektórych mieszkańców kury rozgrzebują ziemię w poszukiwaniu jedzenia, co naraża je na kontakt ze znajdującym się w glebie ołowiem. Ten z czasem kumuluje się w ciałach kur i trafia także do znoszonych przez nie jajek. Jak poważne jest zagrożenie?