Jedno jajko dziennie może być świetne dla zdrowia. Tak sugerują naukowcy

Choroby układu krążenia są powszechnym problemem u wielu ludzi z całego świata, co dotyczy także Polaków. W związku z tym warto zwrócić uwagę na dość ciekawe informacje związane z tematem, a pochodzą one z Chin. Wszystko zaczyna się od przypomnienia badań z przeszłości, konkretniej mówiąc chodzi o badanie z 2018 roku, w którym udział wzięło pół miliona osób. Wyniki doprowadziły do konkluzji, że ludzie spożywający jedno jajko dziennie mogą cechować się niższym ryzykiem zapadania na choroby układu krążenia.

Powrót do badań dotyczących spożywania jaj

Teraz Lang Pang, naukowiec z Department of Epidemiology and Biostatistics, Pekin University wyjaśnia, że podjęli się pogłębiania tematu i prowadzenia dalszych badań. W związku z tym wybrano 4778 osób, ale trzeba podkreślić, że u 3401 z nich stwierdzono choroby układu krążenia. Pozostałe 1377 zaliczało się do ludzi zdrowych.

Później naukowcy z Pekinu zabrali się za identyfikację 225 metabolitów w krwi badanych. Wyniki analizy stężenia wspomnianych metabolitów doprowadziły do wniosku, że u ludzi spożywających bardzo mało jaj występowały zauważalnie niższe stężenia korzystnych związków. Dodatkowo poziom związków szkodliwych dla tętnic był wyższy.

Naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, ale na tym etapie sugerują, że potwierdza się pogląd związany z wpływem jaj na zmniejszone ryzyko chorób układu krążenia. Wiele wskazuje na to, że ludzie deklarujący regularną konsumpcję jaj, faktycznie mogą cieszyć się np. podwyższoną liczbą molekuł HDL, sprzyjających oczyszczaniu naczyń krwionośnych z cholesterolu.

Sugestia pochodząca z Chin jest taka, że umiarkowane, regularne spożywanie jaj może mieć korzystny wpływ na zdrowie. Canqing Yu, profesor z Department of Epidemiology and Biostatistics, Peking University dodaje, że badania będą prowadzone dalej. Z kolei Liming Li zaznacza, że w Chinach są aktualnie zalecenia dotyczące diety obywateli, które uwzględniają spożywanie jednego jaja dziennie. Nic zatem dziwnego, że w tym kraju chętnie powraca się do badań mających na celu weryfikowanie panującego poglądu o dobrym wpływie jaj na zdrowie.