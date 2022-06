Ukraiński żołnierz chwali te pojazdy. Pochodzą z Australii

"Jest opancerzony wewnątrz, co stanowi duży atut tego pojazdu, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie znajdujących się w nim żołnierzy. Gdybyśmy mieli więcej takich pojazdów, uratowalibyśmy więcej istnień – a życie naszych żołnierzy jest najważniejsze" – powiedział żołnierz występujący pod pseudonimem "Technik", cytowany przez "The Sydney Morning Harald". Wojskowy zaapelował do Australii, aby dostarczyła Ukrainie więcej Bushmasterów. Przyjrzyjmy się możliwościom tych pojazdów.