Wysłali je na front w sekrecie. Będą dużym problemem dla Rosjan

Włochy to jedno z państw, które przekazuje Ukrainie wiele sprzętu wojskowego. Władze z Rzymu często nie afiszują się z tym, nie ogłaszają zawartości przygotowywanych pakietów pomocowych ani terminów dostaw. Broń bywa wysyłana w sekrecie. Widzieliśmy to przy okazji np. niszczycieli B1 Centauro czy wcześniejszych partii samobieżnych haubic M109L. Teraz zdecydowano się postąpić identycznie.

Chociaż filmik został zarejestrowany nocą, nie ulega wątpliwości, że ładunek to samobieżne haubice M109L. Zagadką pozostaje jednak to, ile dokładnie egzemplarzy wysłano w tej partii (prawdopodobnie ok. 20) i gdzie transport znajduje się w tej chwili. Nie jest wykluczone, że już w Ukrainie, ponieważ omawiane wideo upubliczniono z kilkudniowym opóźnieniem.

Podobnie jak amerykański pierwowzór, M109L korzysta z gąsiennicowej trakcji ułatwiającej poruszanie się w terenie. Załoga może pokonywać zagłębienia do ok. 1 m i rowy o szerokości do 1,8 m, a w sprzyjających warunkach poruszać się prędkością maksymalną ok. 55 km/h.