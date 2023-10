Izrael wyciągnął potężną broń. Nie stosował jej od wielu lat

Izraelska armia postanowiła wykorzystać przeciwko Hamasowi system rakietowy dalekiego zasięgu M270 MLRS. Można uznać to za zaskakujący krok, jest to bowiem broń, której tamtejsi wojskowi nie używali od prawie dwóch dekad. Przypominamy jej najważniejsze cechy.

Ofensywa bojówek Hamasu zmusza IDF także do mniej standardowych działań. Zaliczane są do nich m.in. ataki z wykorzystaniem pocisków z białym fosforem czy niestosowanych od dawna M270 MLRS. Ten ostatni system został został użyty 12 października do zaatakowania celów Hamasu w Strefie Gazy. Potwierdzili to już przedstawiciele Sił Obronnych Izraela (IDF), w mediach społecznościowych publikowane są też nagrania z ostrzału i jego efektów.

Izrael wyciągnął z magazynów M270 MLRS

Z danych zawartych w The Military Balance wynika, że aktualnie Izrael posiada w sumie ponad 100 systemów MLRS (Multiple Launch Rocket System) różnych typów, w tym ok. 40 sztuk M270 MLRS, ale ostatni udokumentowany przypadek ich używania miał miejsce w 2006 r.

System składa się z wieloprowadnicowej wyrzutni, a także przewożącej ją jednostki, która obejmuje m.in. gąsiennicową trakcję i silnik o mocy ok. 500 KM. Dzięki temu jest to artyleria mobilna, jej zasięg to nawet 500 km, a maksymalna prędkość dochodzi do 60 km/h.

Wyrzutnia została przystosowana do rakiet typu ziemia-ziema kal. 227 mm. Odległość, na jaką można razić cele jest zależna od rodzaju wykorzystanej amunicji. Mogą być to np. rakiety M30 i M31 o zasięgu do ok. 80 km, ale też rakiety MGM-140 ATACMS cechujące się możliwością ataków na obiekty oddalone o nawet 300 km.

Początki M270 MLRS sięgają lat 80. XX wieku. To broń amerykańskiej produkcji, która znalazła zastosowanie również a armiach krajów należących do NATO. W ostatnim czasie systemy M270 MLRS dostarczano Ukrainie w ramach wsparcia na rzecz wojny z Rosją.

M270 MLRS to starszy i większy brat nowocześniejszych wyrzutni M142 HIMARS. Te są nie tylko lżejsze (był to jeden z ważniejszych powodów decyzji o ich produkcji), ale też bardziej mobilne i skuteczniejsze. Przewagą M270 MLRS jest za to możliwość przenoszenia większej liczby rakiet (maksymalnie 12, a nie sześciu).

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski