Izrael użył zakazanej broni? Biały fosfor spada z nieba

Jak zauważa organizacja zajmująca się obroną praw człowieka, Human Right Watch (HRW), izraelska armia zaczęła używać pocisków z białym fosforem. Żołnierze mieli je wykorzystać do ostrzelania portu w mieście Gaza. Biały fosfor to silnie trująca substancja, której użycia zakazuje konwencja genewska.