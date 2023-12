Iran rośnie w siłę. Te pociski wiele zmienią

Irańska marynarka doczekała się nowych rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Talaeiyeh o zasięgu rażenia przekraczającym 1000 kilometrów. Shahram Irani, szef irańskiej marynarki wojennej, podkreślił zaawansowane możliwości nowo otrzymanej broni. Według agencji Reuters ten "inteligentny" pocisk jest rzekomo zdolny do dostosowywania celów w trakcie misji, co podkreślają państwowe media.

Zdjęcie opublikowane przez Iran przedstawia pocisk podobny do rosyjskiego pocisku manewrującego Kh-65, napędzany silnikiem odrzutowym umieszczonym pod korpusem, a nie z tyłu. To kolejny przykład podobieństw między niektórymi rosyjskimi i irańskimi sprzętami wojskowymi, a wiadomo, że oba kraje wymieniają się technologią wojskową. Co ciekawe Teheran wielokrotnie pokazał, że potrafi wykorzystać zmodyfikowane ciężarówki cywilne w celu wystrzelenia podobnych pocisków. Podobnie było i w tym przypadku.