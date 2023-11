Iran na językach ekspertów z USA. Przekazują Rosji tony sprzętu

Analitycy z ISW przypomnieli również o wtorkowym oświadczeniu rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, Johna Kirby'ego. Kirby stwierdził, że Iran dostarcza Rosji bomby szybujące i prawdopodobnie przygotowuje się do przekazania jej pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Jednak ISW zastrzegł w swoim raporcie, że nie jest jasne, czy Kirby miał na myśli, że Iran dostarcza Rosji jedynie komponenty bomb szybujących, czy gotowe bomby.

Bomba szybująca, inaczej nazywana bombą dystansową, to specyficzny rodzaj broni wyposażonej w powierzchnie sterujące lotem, które nadają jej bardziej płaski, szybujący tor lotu, w porównaniu do konwencjonalnej bomby. Dzięki temu bomba może być zrzucona w pewnej odległości od celu, a nie bezpośrednio nad nim, co umożliwia skuteczny atak bez narażania samolotu wypuszczającego bombę na zestrzelenie przez siły obrony przeciwlotniczej.