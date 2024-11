Ile czołgów stracili Rosjanie? Liczby nie pokazują wszystkiego

Z całej tej puli ok. 3,6 tys. stanowią czołgi. Jak jednak Jarosław Wolski podkreślił w swoim wpisie na platformie X, oficjalne liczby nie pokazują wszystkiego. Straty Rosjan tak naprawdę są jeszcze większe , ponieważ "są wraki, które nie zostały obfotografowane, są też pojazdy uszkodzone, które po ewakuacji na tyły okazują się niezdatne do napraw".

Zdaniem analityka, Rosjanie są w stanie przywracać rocznie ok. 1400 - 1600 czołgów, z czego od 400 do 600 to nowe jednostki, a reszta sprzęt odzyskiwany ze składów. Jarosław Wolski uważa, że na drugą połowę tego roku i początek przyszłego przypada szczyt rosyjskich "możliwości odtworzeniowych", który później gwałtownie spadnie z racji wyczerpywania się pul wozów zdatnych do remontu.