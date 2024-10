Ile abramsów zostało Ukrainie? Liczby są zimnym prysznicem dla Zachodu

"Ponad 20 z 31 czołgów Abrams zostało zniszczonych, uszkodzonych lub przejętych, większość z nich została trafiona przez artylerię lub drony kamikaze. Co najmniej jeden czołg Abrams został zniszczony przez rosyjski T-72B3, a kilka zostało porzuconych przez załogę" – wyliczają dziennikarze Military Watch Magazine.

Ukraińcy pokazali abramsa. Jest nie do poznania

Wszystkie przekazane przez Stany Zjednoczone abramsy to maszyny w wersji M1A1. To mierzące prawie 10 m długości czołgi, które zostały wyposażone w armatę kal. 120 mm oraz karabiny maszynowe kal. 12,7 mm i 7,62 mm. Wprawdzie w standardzie posiadają panele ze zubożonego uranu, ale w egzemplarzach przygotowanych dla Ukrainy zostały one podmienione na wkłady wolframowe, ponieważ Amerykanie mieli obawy (jak się okazało, słuszne), że Rosjanie przejmą niektóre egzemplarze i poznają wrażliwe technologie.