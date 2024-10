Ukraińcy pokazali abramsa. Jest nie do poznania

Pierwsze rozwiązanie jest dość powszechne na wojnie w Ukrainie, korzystają z niego obydwie strony konfliktów w odniesieniu do różnego rodzaju pojazdów pancernych. W ten sposób próbują zwiększać poziom ochrony np. przed dronami. ARAT-1 (Abrams Reactive Armor Tile-1) to zdecydowanie rzadziej pojawiająca się modyfikacja. ARAT-1 to jednowarstwowy pancerz reaktywny (pomiędzy dwiema stalowymi płytkami umieszczono materiał wybuchowy) mający za zadanie ograniczać skutki ataków przeprowadzonych przy użyciu m.in. granatów przeciwpancernych czy amunicji przeciwpancernej.

Ofensywnie abramsy w Ukrainie dają radę bez dodatkowych modyfikacji. Są to czołgi uzbrojone w armatę kal. 120 mm oraz karabiny maszynowe kal. 12,7 mm i 7,62 mm. M1A1 Abrams waży ok. 57 t (dodatkowe elementy mogą zauważalnie zwiększać masę czołgu) i mierzy ok. 10 m długości. Mimo to silnik o mocy 1500 KM pozwala rozwinąć prędkość nawet 67 km/h.