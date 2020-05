Historyczna misja NASA i SpaceX już dziś. Kapsułę Dragon zobaczymy nad Polską

Wspólna misja SpaceX i NASA pozwoli Amerykanom uniezależnić się od Rosji, jeśli chodzi o organizację załogowych lotów kosmicznych. Dla USA to bardzo ważny moment, ale również SpaceX może czuć presję - będzie to pierwszy lot załogowy z udziałem kapsuły Crew Dragon.

Wójcicki podpowiada że kapsuła Dragon będzie wyglądać jak szybko przemieszczający się punkt o jasności podobnej do najjaśniejszych gwiazd na niebie. Chociaż pod względem astronomicznym nie będzie to aż tak widowiskowe, to ekspert zwraca uwagę, że będzie to pierwszy lot załogowy współorganizowany przez prywatną firmę: