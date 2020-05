Lot NASA i SpaceX rozpoczyna nową erę wykorzystania kosmosu

W kontekście środowego lotu amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną mówi się o historycznym powrocie Stanów Zjednoczonych do gry. Jest tak dlatego bo przez 9 ostatnich lat NASA mogła wysyłać swoich pilotów i naukowców tylko na podstawie umowy z Rosją. Załogi latały na pokładzie rosyjskiego pojazdu Sojuz z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, który jest pozostałością po programie kosmicznym ZSRR.

Amerykanie w amerykańskiej rakiecie

Nic dziwnego, że lot amerykańskich astronautów, w amerykańskiej kapsule, na amerykańskiej rakiecie i z amerykańskiej ziemi to ogromy sukces wizerunkowy Stanów Zjednoczonych. I chociaż ten aspekt na pewno jest ważny dla Amerykanów, to inny aspekt ważny jest dla reszty społeczeństwa. Należy zauważyć, że po raz pierwszy prywatna rakieta wyniesie ludzi na orbitę w prywatnej kapsule kosmicznej. To natomiast oznacza rozpoczęcie nowej ery w wykorzystaniu niskiej orbity okołoziemskiej.