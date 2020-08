Google Street View - co to jest i do czego może się przydać? Wyjaśniamy

Google Street View - co to jest?

Google Street View to funkcja Map Google i Google Earth dostępna od 2007 roku. Jak wyjaśnia sam Google , jest to "wirtualne odzwierciedlenie naszego otoczenia w Mapach Google". Obrazy w Google Street View są tworzone na podstawie milionów zdjęć zebranych przez firmę oraz przesyłanych przez samych użytkowników.

Kolejne lokacje są cały czas dodawane do usługi, dlatego jeśli szukacie konkretnego miejsca na Google Street View, najlepiej odwiedźcie Mapy Google i przejdźcie do widoku Street View.

Google czerpie materiały do swojego katalogu zarówno z własnych źródeł, jak i dzięki zaangażowaniu użytkowników. Oznacza to, że każdy z nas ma możliwość współtworzenia tego narzędzia. Wystarczy, że będziemy dodawać zdjęcia, korzystając z aplikacji Google Street View dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS . Zdjęcia dodajemy dla konkretnych lokalizacji, które oznaczamy na Mapach Google .

Google zachęca również użytkowników, by dołączyli do grupy Lokalni Przewodnicy. To prosta forma zabawy, w ramach której za publikowane zdjęcia, oceny i komentarze zdobywamy punkty i odznaki. Poza prestiżem jednak odznaki nie dają żadnych korzyści, dlatego nazywamy to zabawą społeczną.