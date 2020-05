Wyszukiwanie obrazem w Google. Jak działa i kiedy się przydaje?

Szukanie obrazem w Google pozwala nam przeglądać wybrane treści w zupełnie nowy sposób. Poza standardowym słowem kluczowym, które wpisujemy w wyszukiwarkę, możemy również użyć grafiki bądź zdjęcia, by odnaleźć pożądaną treść. Dodatkowe filtry dostępne w wyszukiwarce pozwolą na zawężenie wyników, tak by najlepiej odpowiadały na nasze potrzeby.

Jak w Google szukać obrazem? Zanim przejdziemy do konkretnego poradnika, krótko wyjaśnimy podstawowe pojęcia oraz najbardziej przydatne funkcje, dzięki którym będziecie mogli wyszukać:

Skąd Google bierze obrazy , które nam pokazuje? Wyszukiwarka działa na tej samej zasadzie, co standardowe szukanie po słowach kluczowych. W dużym skrócie: algorytm wyszukuje zindeksowane obrazy z innych stron internetowych na podstawie przypisanych im słów kluczowych.

Inną metodą na szukanie obrazem w Google będzie przeciągnięcie i upuszczenie zdjęcia bezpośrednio w okno przeglądarki . Funkcja ta działa jedynie w Chromie i Firefoksie, ale może bardzo ułatwić pracę. W tym celu wystarczy otworzyć wybraną przeglądarkę i wejść na stronę "Grafika Google". Następnie z dysku komputera wybrać obraz, który chcemy wyszukać i przeciągnąć go, cały czas trzymając przycisk myszy na obrazie, do pola wyszukiwania.

Filtrowanie wyników wyszukiwania obrazem

Google Grafika to wyszukiwarka, której zadaniem jest odnalezienie najlepiej dopasowanych obrazów do zapytania użytkownika. Znajdziemy tam obrazy i zdjęcia udostępnione bezpłatnie do celów komercyjnych, jak i te, których wykorzystanie ograniczone jest zgodnie z prawami autorskimi.