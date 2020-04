Co to jest internet i jak udało mu się zawładnąć całym światem? Trochę historii

Dla jednych prosty, dla innych skomplikowany. Co to jest internet? Do czego służy i jakie ma możliwości? To częste pytania, które pojawiają się w ostatnich latach w każdy domu np. z ust dzieci lub starszych osób. Poniżej znajdziecie odpowiedzi.

Co to jest internet? Internet to sieć łącząca komputery na całym świecie, pozwalająca na porozumiewanie się np. ze współpracownikami lup przyjaciółmi z dwóch odległych krańców ziemi. Sieć ta jest połączona w jednolitą sieć adresową, która opiera się na protokole IP. Są to cztery oddzielone kropkami liczby np. 123.456.78.9. indywidualnie przydzielone do stron internetowych.

Jak połączyć komputer z internetem? Po zakupieniu komputera nie ma w nim internetu, pomimo aplikacji umożliwiających jego działanie. Musimy u wybranego operatora wykupić abonament i nośnik dostępu do internetu. Może to być przewodowo: modem, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL, transmisja przez sieci energetyczne, telewizja kablowa lub bezprzewodowo: GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi. Następnie należy podłączyć sprzęt do komputera, skonfigurować go i możemy już korzystać z internetu.

Zobacz też: Pierwsze kroki z Asystentem Google

Jakie możliwości daje internet? Internet jest to źródło ogromnej ilości możliwości. Dzięki niemu możemy komunikować się ze znajomymi, poznawać nowych ludzi za pomocą wiadomości tekstowych, portali społecznościowych czy aplikacji, umożliwiających wideo rozmowy.