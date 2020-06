Co to jest bezprzewodowe strumieniowanie? Wyjaśniamy, jak działa i jak korzystać

Co to jest bezprzewodowe strumienowanie

Bezprzewodowe strumieniowanie (Screen Mirroring) to funkcja umożliwiająca przesyłanie treści z ekranu komputera, laptopa czy smartfona na inny ekran - telewizor, monitor czy projektor. Jest szczególnie przydatna kiedy chcemy szybko połączyć się z drugim ekranem by zaprezentować materiały w pracy lub chcemy udostępnić na ekranie telewizora film ze smartfona.

Jak działa bezprzewodowe strumieniowanie obrazu

Każdy z tych standardów działa w oparciu o te same zasady - obraz najpierw jest kodowany do postaci wideo, a następnie przesyłany za pośrednictwem sieci Wi-Fi do urządzenia zdolnego odbierać tak nadany "stream". Trzeba mieć na uwadze to, że podobnie jak w przypadku usług streamingowych, jak np. Netflix, HBO GO, czy Amazon Prime Video, jakość wideo w tym przypadku będzie zależeć od kilku czynników.